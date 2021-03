Addio cara Wini

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, tutta la redazione e l'azienda Uomini&Affari si stringono con infinito affetto attorno al collega Alberto Maggi per la morte dell'adorata moglie Wini.

Il messaggio di Alberto Maggi

Alle 5 di questa notte, come purtroppo era ormai inevitabile anche se ha lottato fino alla fine, mia moglie Wini se ne è andata.

Mi lascia tantissimi ricordi che custodirò dentro di me per tutta la vita. Mi lascia soprattutto due splendide bambine da crescere che sono la mia vita e che farò di tutto per far diventare donne forti e coraggiose come la loro mamma.

Wini mi ha insegnato tantissime cose, tra le quali be strong, such is life. E, proprio come mi ha detto di recente, life goes on.

Ciao Sweet, buon viaggio

La risposta del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino

Alberto caro, collega e amico di una vita,

Wini ha smesso di soffrire ed è volata in cielo. Un abbraccio forte forte per voi, lacrime e una preghiera per Wini. Riposi in pace, e che la terra le sia lieve. Ora tu e le vostre bambine avete un Angelo in Paradiso che vi proteggerà. Forza Alberto, conta su di me e Giusi e su tutta la squadra di Affaritaliani. Wini ti ha dato amore e ti ha reso padre, ora, d'accordo con lei, con il suo ricordo e con il suo insegnamento, life goes on.

Hai costruito con me Affaritaliani sin dai suoi inizi. Ti aspetto presto al tuo posto di grande giornalista e mio miglior allievo, come tutti i giorni da 23 anni, a raccontare magistralmente la Politica a milioni di italiani e a continuare, con passione e coraggio la nostra battaglia sognatrice di giornalisti fuori dal coro e indipendenti.

Forza Alberto, guardiamo avanti, insieme.

Angelo

I messaggi per Alberto e la moglie Wini

Caro Alberto,

ho letto il tuo annuncio e mi ha molto addolorato la notizia della scomparsa di tua moglie. Sono vicino a te e alle tue due figlie.E vi esprimo le più sentite condoglianze.Un amichevole saluto.

Pietro Mancini