Annalisa, Assisi "Mon Amour": le nozze in gran segreto. Ecco chi è il marito

Annalisa si è sposata (in gran segreto) con Francesco Muglia

Matrimonio in gran segreto per Annalisa. La cantautrice 37enne di Savona, in vetta alle classifiche musicali sia con la sua "Mon Amour" che con "Disco Paradise" - il tormentone che la vede insieme a Fedez e agli Articolo 31 - è convolata a nozze, lontana dai riflettori, con il manager 43enne Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere.

Le nozze erano in realtà fissate per domani 1° luglio a Tellaro, in provincia di La Spezia in Liguria. Ma i due hanno spiazzato tutti tenendo un rito religioso due giorni prima del previsto ad Assisi, nella città di San Francesco. Tanto che del momento del "sì" non è ancora trapelata alcuna foto, come nello stile, d'altronde, della proverbiale riservatezza della coppia.