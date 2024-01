ASPI: inaugurato il nuovo sottopasso di Lainate per alleggerire la viabilità

ASPI, aperto ai cittadini il nuovo sottopasso di Lainate: un'opera strategica per la viabilità locale

Si è svolto oggi, presso Corso Europa, l'evento inaugurale del nuovo sottopasso di Lainate, un'opera di fondamentale importanza volta ad alleggerire significativamente la viabilità locale. La cerimonia di inaugurazione è stata presieduta dall'Assessore Regionale alla Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Terzi, dal Sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro, e dalla consigliera delegata di Città Metropolitana Daniela Caputo, oltre ai rappresentanti di Autostrade per l'Italia, tra cui il Direttore Ingegneria e Realizzazione, Luca Fontana.

Ad aprire la cerimonia, le parole del Sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro, che ha dichiarato: "E’ un momento storico per la nostra città. Abbiamo inaugurato oggi un’opera molto attesa dalla cittadinanza. Si tratta dell’infrastruttura principale, del valore di oltre 17 milioni di euro, che il progetto dell’ampliamento della quinta corsia restituisce come compensazione alla città. Dopo l’apertura della viabilità di collegamento Lainate-Rho, inaugurata lo scorso aprile che permette l’accesso diretto alla Milano-Laghi, quest’opera completa la circonvallazione esterna all’abitato alleggerendo la pressione del traffico sul centro cittadino, con un importante miglioramento per la viabilità di attraversamento della città di Lainate. Attendiamo che nei prossimi mesi siano completate anche le opere ancora in corso sul territorio comunale. Penso soprattutto alle piste ciclabili e i lavori lungo il Villoresi, via Marche, vicolo Erba e gli ultimi interventi lungo il ponte di via Manzoni e nei sottovia di via Mengato e Gorizia".

L'infrastruttura, lunga complessivamente 650 metri di cui 190 in galleria, è parte delle attività compensative previste dalla Conferenza di servizio del febbraio 2013 con il Ministero delle Infrastrutture e Autostrade per l'Italia. La sua realizzazione è stata resa possibile nell'ambito dei lavori di ampliamento alla quinta corsia della A8 Milano-Varese, inaugurata lo scorso settembre, con l'obiettivo di migliorare la viabilità locale. Il nuovo sottopasso rappresenta una variante della Strada Provinciale SP101, collegando Corso Europa con via Nerviano e la SP109. Dotata di due corsie centrali e due complanari laterali, la strada include una galleria artificiale che sottopassa l'autostrada, moderni impianti di illuminazione, smaltimento delle acque meteoriche e una nuova rotatoria nel tratto finale per l'innesto su via Nerviano/via De Gasperi.

L'apertura al traffico del sottopasso garantisce numerosi benefici, tra cui l'ottimizzazione dei flussi di veicoli con una stima di circa 11.000 veicoli al giorno, contribuendo così ad alleggerire il tratto di SP109 che attraversa il centro abitato. Inoltre, l'opera è strategica per l'accesso all'area metropolitana milanese e la connessione ai distretti produttivi locali. Daniela Caputo, consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana, ha commentato: "La positiva collaborazione con ASPI, Regione Lombardia e il Comune di Lainate ha permesso di completare un importante intervento di ricucitura al servizio del territorio, inserendosi in una strategia più ampia della Città metropolitana volta a migliorare la mobilità e la vivibilità dei territori".

Nell'ambito del progetto della A8, vanno menzionati anche gli interventi sulle barriere fonoassorbenti, con ASPI che ha raddoppiato il tratto autostradale protetto acusticamente tra Lotto 1 e 2. L'intervento ha visto l'impiego di numeri significativi, con 50.000 mc di scavi, 11.000 ml di pali in cemento armato, 12.500 mc di calcestruzzo, e un investimento complessivo di circa 17 milioni di euro. Oltre 100.000 ore di lavoro sono state necessarie per completare con successo questo progetto che promette di cambiare radicalmente il panorama viario di Lainate.

“Siamo orgogliosi di poter consegnare al territorio questa nuova infrastruttura che andrà a migliorare la viabilità cittadina e la qualità della vita della comunità locale. Un’opera che permetterà anche la ricucitura del tessuto urbano e che si aggiunge a quanto abbiamo fatto nei mesi scorsi per l’ammodernamento e il potenziamento dell’autostrada A8. Una conferma di come il Gruppo Autostrade per l’Italia sia attento nel mettere lo stesso impegno sia nelle grandi opere per lo sviluppo della rete autostradale che nelle iniziative per il benessere del territorio che le ospita. Un obiettivo raggiunto grazie al confronto costante e costruttivo con le Istituzioni che voglio ringraziare, e grazie a tutti i tecnici e le maestranze che hanno lavorato con dedizione per permettere la piena transitabilità della nuova viabilità nei tempi annunciati”, ha dichiarato Luca Fontana, Direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l’Italia.

L'intervista di affaritaliani.it a Luca Fontana, Direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l’Italia

A margine dell'evento, Luca Fontana, Direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l’Italia, ai microfoni di affaritaliani.it ha dichiarato: "Questo è un progetto importantissimo, è il primo ampliamento a 5 corsie che facciamo in Italia e uno dei primi in Europa. Di fatto, è una delle tratte più trafficate che c’è sulla rete italiana, e dunque, ampliamenti di questa natura aumentano la capacità del sistema autostradale e creano delle condizioni migliori dal punto di vista della sicurezza e della fluidità del traffico".

"È molto importante, perché, come tutti i nostri interventi di potenziamento autostradale, si porta dietro una serie di opere sul territorio alle quali noi teniamo particolarmente, infatti ci rendiamo conto di come l’autostrada sia anche un tema per le comunità che vi vivono intorno. Il sottopasso è realizzato con tutti i criteri dell’ingegneria più moderna, ha richiesto 100.000 ore di operato, 50.000 metri cubi di calcestruzzo, ha un sistema di illuminazione tra i più moderni, ha un sistema di gestione delle acque reflue ben pensato proprio per evitare condizioni meno fruibili in caso di pioggia", ha concluso Fontana.

Il commento del Sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro, ad affaritaliani.it

"Oggi è una giornata importante e storica per Lainate, 30 Gennaio 2024, grazie all'inaugurazione del sottopasso, un'opera strategica per il territorio perché consentirà di sgravare il centro cittadino da numerose macchine e quindi consentirà al contempo una circolazione più fluida anche con i comuni della zone linitrofe. Di fatto, quest'arteria unirà comuni come Neriviano, Saronno. Un’opera importantissima anche dal punto di vista economico, circa 17 milioni di investimenti realizzati nell’ambito delle opere di compensazione del progetto 'quinta corsia autostradale'", ha aggiunto il Sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro, ai microfoni di affaritaliani.it.