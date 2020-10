J-Ax canta dal vivo il nuovo brano e sceglie la “Suite 102.5 Prime time live”

J- Ax canterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Via di qua” (in coppia con Mr Rain).

Appuntamento imperdibile domani sera, 12 ottobre, su RTL102.5: la “Suite prime time live”, il nuovo format del lunedì sera, ospiterà in studio il famoso rapper milanese. Cresce l’attesa e in fan sono già in delirio.

Infatti, lunedì - dalle 21 alle 22.30 - su RTL102.5 torna la musica dal vivo. Un appuntamento che si può seguire in radiovisione al canale 36 DTT e 736 Sky, oltre che sulle frequenze FM- Dab o in streaming. E le emozioni sono assicurate.

Dopo il primo appuntamento con Biagio Antonacci, lunedì è atteso J-Ax. Gli studi di RTL102.5 a Cologno Monzese si trasformano in un palcoscenico per accogliere i più grandi artisti. Grazie a questa intuizione di RTL102.5, la musica torna a farci emozionare dal vivo con una produzione originalissima.

In studio a condurre la serata ci saranno Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi con Davide Damiani, che dialogheranno con l’ospite - gestendo anche l'interazione col pubblico e alternando i momenti di musica ai racconti di uno degli artisti italiani più amati.

Al termine del live, J- AX raggiungerà la Social Room dove ci saranno Jessica Brugali e Paola Di Benedetto (l’ex storica vincitrice del Grande Fratello vip), che risponderanno alle domande dei fan in collegamento. Tutti i contenuti speciali ed esclusivi della Social Room saranno visibili in streaming su RTLPLAY (tramite App o sul sito della radio).