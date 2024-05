Ricoh All Stars, 29 artisti contemporanei interpretano la sostenibilità

Torna il Premio. Ricoh, tutti i dettagli dell'edizione "All Stars"

Ne resteranno soltanto due. Parafrasando la frase cult di “Highlander, l’ultimo immortale”, il Premio Ricoh si avvia a incoronare le sue due stelle assolute, dopo un percorso durato 15 anni. Ma facciamo un passo indietro. Era il 2009 quando la filiale italiana della multinazionale nipponica decise di dar vita a un Premio annuale per gli artisti under 40 di scuola italiana che interpretassero i suoi valori, riassumibili nella formula “l’innovazione sostenibile”.





Un’operazione all’insegna della responsabilità sociale: promuovere la cultura artistica e aiutare i giovani pittori, scultori e digital artist, ponendo allo stesso tempo l’attenzione sulla Esg (Environmental social governance). Grazie anche alla collaborazione delle Accademie di Belle Arti (in tutto ne sono state coinvolte 30 sulle circa 40 presenti in Italia), per ognuna delle 10 edizioni, aderirono circa 500 giovani artisti, per un totale complessivo di 5 mila.





Di questi, circa 30 partecipavano alla fase finale: le loro opere venivano esposte in una mostra presso un prestigioso spazio pubblico: inizialmente l’Oberdan e successivamente una delle sedi espositive di Palazzo della Regione Lombardia. Una giuria composta da esponenti delle istituzioni, della business community, dei media e dell’arte stabiliva i quattro vincitori. Uno assoluto e uno per le tre categorie in cui si articolava il Premio, pittura/disegno, scultura/installazioni, arte digitale. Le quattro opere venivano acquistate da Ricoh Italia ed entravano a far parte della collezione aziendale. Giunti alla decima edizione, causa pandemia, il Premio venne sospeso.





Ora, a distanza di quattro anni, Ricoh Italia, in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio del Comune di Vimodrone, dove ha sede l’headquarters, ha organizzato un’edizione all stars, cui sono stati invitati i vincitori (assoluti e di categoria) delle 10 “regular season”. Su 40 hanno aderito in 29. Un numero decisamente alto, considerando che negli anni alcuni autori si sono ritirati e altri si sono trasferiti all’estero. Le 29 opere (15 dipinti, 10 fotografie/opere digitali e 3 sculture) sono presenti in una mostra inaugurata giovedì 16 maggio presso lo Spazio Mostre N3 di Palazzo Lombardia, che durerà sino al 30 maggio, quando verranno proclamati i vincitori. Che questa volta non saranno più divisi per categorie.

Sui 5 mila giovani artisti coinvolti nel Ricoh ne resteranno appunto due: un vincitore per il Premio Sostenibilità, destinato a chi ha interpretato meglio i temi della Esg e uno per il Premio della critica, per l’opera più apprezzata da punto di vista strettamente artistico. Anche questa volta i lavori saranno acquistati da Ricoh Italia per la sua collezione.