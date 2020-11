Alt-Finance Day2020. Finanza Alternativa sempre più importante per le PMI

La Finanza Alternativa è sempre più importante per le PMI italiane colpite dal coronavirus. Nel corso dei prossimi mesi si rende evidente un rilevante incremento di fabbisogno di capitali per le Piccole e Medie Imprese italiane, già colpite duramente dal coronavirus, che avranno difficoltà a finanziare gli investimenti con capitale di debito. L’iniezione di risorse nel sistema delle PMI dovrà quindi necessariamente prevedere, oltre a contributi pubblici in parte già stanziati, sia finanziamenti a debito che apporti di capitale di rischio. In tal senso, un ruolo sempre più crescente sarà giocato dalla finanza alternativa.

Se ne parlerà lunedì 23 novembre 2020, dalle 9.45 alle 12.45, durante la seconda edizione dell’Alt-Finance Day, evento online gratuito organizzato da Innexta – Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, in collaborazione con School of Management - Politecnico Milano, CCIAA Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere Nazionale. I lavori saranno aperti da Stefano Buffagni, Vice Ministro dello Sviluppo Economico, oltre che dal Presidente di Innexta, Giovanni Da Pozzo.

Report sulla Finanza Alternativa per le PMI

Momento centrale sarà la presentazione, da parte del Professor Giancarlo Giudici, docente presso la School of Management del Politecnico di Milano, dei risultati del 3° Report sulla Finanza Alternativa per le PMI. Lo studio darà il quadro aggiornato e lo stato dell’arte dei principali strumenti di finanziamento alternativo a disposizione delle piccole e medie imprese italiane: minibond, crowdfunding, invoice trading, direct lending, private equity, venture capital, business angel, quotazioni in Borsa.

A partire dai risultati della ricerca, seguirà un inedito confronto, introdotto dal direttore di Innexta Danilo Maiocchi e moderato dal giornalista Giovanni Iozzia, tra Main Street (l‘economia reale) e Wall Street (la finanza). La prima sarà rappresentata da: Marco Barbieri (Confcommercio Milano Monza Brianza Lodi); Enrico Brambilla (APAConfartigianato Milano Monza Brianza) e Renato Carli (Assolombarda). Gli esponenti di Wall Street saranno invece: Tommaso Baldissera Pacchetti (CrowdFundMe); Antonio Chicca (Epic SIM); Camilla Cionini Visani (ItaliaFintech); Mattia Ciprian (modefinance); Leonardo Frigiolini (Frigiolini & Partners Merchant) e Antonella Grassigli (Doorway). Wall Street e Main Street esploreranno su rischi e opportunità della finanza alternativa al servizio delle PMI.

Servizi reali e finanziamenti

Il Presidente di Innexta, Giovanni da Pozzo ha dichiarato: “Come Innexta siamo sempre più impegnati a fornire servizi reali nella finanza alternativa alle nostre imprese, per trasformare in occasione di crescita questo difficile momento di rallentamento globale dell’economia. Crediamo che sia importante mettere a disposizione del nostro sistema un momento di lavoro dove si incrociano istituzioni di Governo, conoscenza dei dati e del mercato e confronto tra rappresentanti delle PMI e operatori della finanza alternativa”.

Secondo la dott.ssa Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, “Le Istituzione oggi, più che mai, sono chiamate a supportare le imprese non solo con risorse finanziarie straordinarie, ma anche con iniziative di sensibilizzazione e accompagnamento verso l’adozione di strumenti di crescita e sviluppo, fondamentali per rafforzare la tenuta e la capacità di ripresa del sistema imprenditoriale. E’ questa la sfida in cui come Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi crediamo fortemente, affiancando l’importante impegno messo in campo con contributi diretti, all’attività di promozione e assistenza sugli asset basilari per l’azienda, tra cui il tema del credito e della finanza alternativa, che saranno cruciali nella fase di rilancio economico”.

Il prof. Giancarlo Giudici ha aggiunto "Il tema del finanziamento delle PMI italiane è quanto mai d'attualità in questo momento. Il bilancio pubblico, in una situazione eccezionale e giustificata di intervento dello Stato attraverso spese e trasferimenti, continua a drenare parte del risparmio degli italiani. Ciononostante i mercati degli strumenti alternativi al credito bancario per supportare le PMI, dai minibond al crowdfunding, dal private equity alle piattaforme fintech, crescono e si sviluppano coinvolgendo sempre più i piccoli risparmiatori".

Innexta – Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza

Innexta – Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza è un consorzio partecipato da Unioncamere, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e dalle altre principali Camere di commercio italiane. L’obiettivo di Innexta è quello di facilitare l’accesso al credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, attraverso strumenti e modelli di finanza ordinaria, complementare e innovativa con particolare riferimento al FinTech e al mondo dell’economia digitale. Innexta intende connettere gli attori della finanza innovativa con il tessuto imprenditoriale, favorendo collaborazioni e diffusione di informazioni. Per farlo, si avvale di un sistema integrato di servizi:

strumenti digitali per le imprese per conoscere e sperimentare le opportunità della finanza innovativa dalle tecnologie digitali;

eventi divulgativi/formativi sul territorio; sportelli digitalizzati e percorsi di supporto e affiancamento; progetti di sistema che coinvolgono le Camere di commercio e il tessuto imprenditoriale locale.

