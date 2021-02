Denim Institute di Milano. Corso di marketing e branding. Tutte le innovazioni

Da "Tuta da lavoro" a blue jeans, al Denim Institute di Milano si imparano tutti i segreti del capo democratico per eccellenza. Icona dell'abbigliamento casual per eccellenza, il jeans ha vestito intere generazioni. Fu inventato dal sarto Jacob Davis nel 1871 per essere brevettato con Levi Strauss il 20 maggio 1873. E ancora oggi è un must have, uno di quei capi irrinunciabili. Ed è proprio per continuare a fare la storia che nasce il Denim Institute a Milano, ma con un obiettivo ben preciso, salvaguardare e promuovere il Made in Italy. Una scuola, le cui radici affondano nell'artigianato e nella tradizione del tessuto denim, per la formazione di nuovi esperti del settore.

L'istituto nasce dalla richiesta dei migliori produttori di "raccontare" il Denim come tessuto lavorato con tecniche innovative. E' stato fondato da Cristian Murianni con l'obiettivo di tramandare a una nuova generazione di designer e artisti le tradizioni dell'industria denim.

L’arranger Mariapaola Negri è stata coinvolta da uno studio legale, esperto del settore ambientale, per creare sensibilità nel mondo della finanza e relazioni. Al tavolo ci sono una decina di aziende specializzate

Il Denim Institute

Gli studenti del Denim Institute imparano tutte le innovazioni nella produzione e nei tessuti sostenibili necessari per garantire il futuro dell'industria del denim. I corsi infatti mirano a sviluppare abilità pratiche, creative e imprenditoriali. In due settimane gli studenti affrontano la storia del denim, dalle origini alla diffusione di massa negli anni '60, la realizzazione dei tessuti, la varietà di lavaggi, i trattamenti e i finissaggi fino ad arrivare alla realizzazione dell'iconico pantalone a cinque tasche.

Il corso di marketing e branding

Non solo teoria ma anche pratica e qualche visita in azienda. Il corso “Marketing e branding” approfondirà la diffusione e le tendenze del denim sul mercato, concentrandosi sui brand attraverso l'evoluzione delle loro strategie di marketing e comunicazione. Ma anche in un capo di abbigliamento artigianale non può mancare l'innovazione. Il quinto giorno del corso Denim è dedicato ai sistemi laser digitali. Ai futuri esperti del settore viene svelato un intero nuovo mondo di produzione ecosostenibile che sostituisce i metodi tradizionali di sbiadimento, abrasione, decorazione, marcatura, incisione e taglio di jeans. Il tutto supportata da software user-friendly e sistemi di lavorazione flessibili.

Gli stabilimenti coinvolti

E' prevista anche una visita agli stabilimenti che vantano anni di esperienza. Gli studenti avranno la possibilità di seguire il ciclo produttivo, dalla filatura delle fibre di cotone alla tessitura del tessuto finale. Conosceranno le innovazioni tecnologiche ed estetiche nella lavorazione degli indumenti.

Infine un corso di creazione di denim di 2 giorni, in cui ogni partecipante realizzerà un jeans sotto la supervisione del tutor Mohsin Sajid, stilista britannico e specialista di denim. Sajid ha lavorato per alcune delle migliori aziende di denim e abbigliamento nel settore globale.

I progetti per il futuro

A ottobre 2020 si è svolto a Palazzo Marino un evento di presentazione a cui hanno partecipato le maggiori aziende italiane produttrici del tessuto, ma anche tutte quelle realtà che ruotano attorno alla realizzazione finale del prodotto: chimiche, lavaggio, laser, finiture e accessori. In cantiere ci sono tanti progetti per il futuro, come la realizzazione di un cotone milanese a km 0 ecosostenibile, già in fase di sperimentazione con il co-finanziamento di alcune multinazionali, l’irrigazione a goccia e l’agricoltura tecnologica.

Perché Milano?

“Perché è la Città della Moda riconosciuta in tutta Europa: ecco perché in via sperimentale con il cofinanziamento di una multinazionale e con la tecnica dell’irrigazione a gocce e l’utilizzo di mezzi agricoli di agricoltura intelligente abbiamo seminato a Milano i primi semi per un cotone milanese a km 0 , ecosostenibile” dichiara l’arranger Mariapaola Negri.

Dopo la mostra a Matera sul Denim Vintage, purtroppo a causa del Covid il progetto della Sartoria in Piazza Affari dove presentare il primo Denim ecostenibile, dal cotone all’accessorio, è stato rimandato: speriamo riparta a breve. La sartoria di Milano nasce per lavorare e consegnare jeans su misura, con tessuti e accessori scelti. E tra i primi testimonial potrebbero esserci personalità dell’alta finanza, personalità dello spettacolo, sportivi …

Infine a Malta c'è un'importante fondazione che vuole creare un polo per la moda uomo “casual and elegance”, dove il jeans potrebbe avere un suo protagonismo.

Mariapaola Negri conclude: “Il mercato del Denim, che muove capitali enormi in tutto il mondo, coinvolge il settore manifatturo tessile e produttivo. Ci consente di creare il primo format del progetto: Impresa Finanza Arte (il nostro made in Italy è arte), che vuole rendere competitive le nostre Pmi e capitalizzare la nostra artigianalità esportandola con tutto il suo valore. Ma non finisce qui ... altre sorprese alla prossima puntata…”