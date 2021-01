Emilio Sturla Furnò. La comunicazione è vera quando è libera dai pregiudizi.

Una costante ed attenta osservazione della realtà attraverso i media, selezionando - di volta in volta- le notizie di tendenza o, semplicemente, quelle che colpiscono la fantasia. Anche un trafiletto dal titolo curioso, o una foto inusuale possono far sorgere nuove idee che si possono trasformare, inaspettatamente in iniziative e progetti di successo. La pensa così Emilio Sturla Furnò– manager esperto in comunicazione in Italia con una formazione classica e giuridica – autore di campagne mediatiche e promozionali di successo ed innovativi format per web tv.

“Per poter raccontare e suggestionare” – spiega Sturla Furnò – “occorre predisporsi, innanzitutto, con un approccio positivo e libero da ogni forma di pregiudizio. Una mente aperta verso il mondo e nei confronti di ogni argomento o accadimento che possa trasformarsi in nuova notizia".

Sturla Furnò ha all’attivo, tra le collaborazioni dal carattere sempre diverso con aziende e società di marketing, Interflora e Dominanza Digitale, e progetti legati al mondo della bellezza e dello spettacolo come Miss Universe Italy ed il Cinema.

Emilio Sturla Furnò

Avrebbe dovuto fare l’avvocato, ma la vita ha scelto un altro destino per lui e ha fatto bene perché Sturla Furno’ svolge una professione di cui è perdutamente innamorato e il suo è un amore infinito, messo in ogni creazione, progetto, dettaglio. Dopo una formazione classica e giuridica e corsi inerenti l’organizzazione di manifestazioni, la comunicazione e promozione a mezzo stampa di progetti e aziende, ha fatto una prima esperienza nel team di una nota agenzia di comunicazione della Capitale per poi essere scelto per ricoprire il ruolo di Capo Ufficio Stampa del Cecchi Gori Group dalla fine del 2005 al 2011, occupandosi della promozione delle attività della Casa di Produzione Cinematografica e dell’ufficio stampa. Oltre ad aver seguito numerosi progetti di comunicazione nel settore moda, sociale, beauty, solo per citare alcuni settori, nell’ambito dell’arte contemporanea ha seguito artisti come Paola Romano e Camilla Ancilotto e ideato e prodotto, tra gli altri, Manneken - mostra sulla storia del manichino italiano e William – Lo stile è Uomo, entrambi inseriti nel calendario di Altaroma,Emergenza Origamiin favore di C.R.I,, In Arte Belzebùai Dioscuri al Quirinale.

Dal 2018 ricopre il ruolo di Responsabile Comunicazione ed Eventi di Interflora Italia, con il compito di gestire i rapporti con i media, direzione del Blog Interflora Magazine ed altre attività di consulenza per i social network e le campagne promozionali e charity. Sempre dal 2018 dirige la comunicazione di Miss Universe Italy ed è capo progetto del format tv del concorso di bellezza. Dal 2020 è entrato in qualità di responsabile comunicazione e art director nel team di Dominanza Digitale.

Francesca Lovatelli Caetani intervista Emilio Sturla Furnò

Arte, moda, cultura, fiori; la bellezza salverà il mondo?

“I fiori sono sempre presenti nella vita delle persone, fin dalla nascita. Con un fiore si può dire tutto, anche senza utilizzare le parole. Per Interflora la comunicazione e promozione di progetti attraverso i fiori ed i loro significati è tra le mie principali attività. Col supporto del Team di Dominanza Digitale, società di valentissimi esperti in performance marketing, abbiamo legato l’immagine dei fiori e delle piante a campagne di comunicazione e sensibilizzazione importanti, lanciate attraverso i media e social network”.

Con l’arrivo della pandemia, la Tua parola d’ordine è stata Resilienza.

“Nel primo ed inaspettato lockdown, quando tutta Italia veniva costretta in casa per la pandemia di covid19, non era facile liberare la fantasia. Troppe le notizie preoccupanti ed incomplete che provenivano dall’esterno. Ma è bastato osservare i primi fiori che sbocciavano ai tiepidi raggi di sole di fine inverno per trovare un’ispirazione. Quei fiori caparbi e resilienti mi hanno fatto venire in mente il costante impegno dei volontari della Croce Rossa Italiana. Con Interflora avevamo iniziato, prima del blocco forzato delle attività in presenza, una splendida partnership con un importante parco adibito alla coltivazione di tulipani. Una piccola Olanda alle porte di Roma che avrebbe dovuto aprire al pubblico agli inizi della primavera. Oltre un milione di tulipani che stavano sbocciando in quei terreni alle porte della Capitale erano destinati al macero. L’idea di associare quei fiori ai volontari di C.R.I per comunicare gratitudine per l’impegno è venuta da sola; grazie alla disponibilità del Direttore Generale di Interflora Italia abbiamo inviato a tanti volontari il nostro grazie, salvando migliaia di tulipani”.

L’attualità è sempre il tuo spunto?

“Dalla campagna Interflora per la Musica, lanciata in concomitanza del Premio Cantelli, manifestazione unica nel suo genere che premia i direttori d’orchestra di tutto il mondo, al promo/denuncia contro una grave piaga sociale, purtroppo non ancora debellata: la violenza sulle donne. La grande sorpresa è stata verificare la pubblicazione della nostra campagna sulle pagine di numerosi esponenti della politica, in maniera bipartisan, accompagnata da messaggi di apprezzamento e solidarietà”.

Il tuo impegno professionale è sempre stato anche all’insegna dell’abbattimento di qualsiasi schema o barriera…

“La comunicazione deve essere libera da pregiudizi ed infrastrutture, mantenendo sempre in equilibrio contenuti e rispetto. Ritengo importante per la comunicazione di una azienda l’attenzione verso argomenti legati al sociale ed ai diritti. Con Interflora, ad esempio, abbiamo lanciato diversi messaggi sociali anche in tema di diritti LGBTQI: una campagna dedicata al San Valentino, un romantico promo con fiori e colori dell’arcobaleno in occasione del IDAHOBIT (giornata internazionale contro l’omotransfobia). Non sono mancate collaborazioni con risvolti anche emotivamente molto toccanti con associazioni nazionali impegnate sul campo dei diritti come Agedo ed in progetti culturali di fama internazionale come il Festival del Cinema Lovers di Torino. Oltre all’incredibile risultato mediatico, si è aggiunta la preziosa opportunità di scambi personali e professionali”.

C’è una tua campagna di comunicazione che ti ha particolarmente colpito?

“Alcuni anni fa’ venni chiamato per rilanciare un noto locale della Capitale. Buttai giù alcune idee legate ad eventi da realizzare con ospiti del giornalismo e dello spettacolo con riscontri su diverse pagine mondane. Il locale aveva necessità di distinguersi dagli altri anche per altro che il tipo di accoglienza. Notai che molti degli ospiti si trovano più spesso impegnati a guardare lo schermo del telefonino che gli eleganti spazi che li accoglievano. Da qui l’idea di proporre, per un giorno a settimana, la consegna del proprio mobile all’ingresso fino alla fine della presenza, ma con un dono in cambio: un libro di poesia da scegliere nella grande libreria a disposizione dei clienti. La campagna ebbe un tale successo da essere pubblicata anche oltre oceano, lanciando una vera e propria scuola di pensiero”.

Con Dominanza Digitale, la tua comunicazione creativa è concentrata sui social e sui format IGTV; è questo il futuro?

“Devo ringraziare il manager Mattia Cozzetto – CEO di Dominanza Digitale – per avermi proposto di entrare nell’area management del gruppo, creando un’area per le nuove idee di comunicazione. Sono in preparazione progetti editoriali da proporre su IGTV. Abbiamo già lanciato alcune rubriche-pilota alla fine del 2020 che hanno confermato l’interesse del pubblico per questa forma di comunicazione che proporremo nei prossimi mesi con una struttura operativa ad hoc. Un modo originale e divertente per coinvolgere i propri partners in nuove attività divulgative e promozionali”.