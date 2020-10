Milano Wine Week al Just Cavalli. Lombardia Wine Tasting Experience 8 ottobre

In occasione della "Milano Wine Week" l’8 ottobre 2020, il Just Cavalli Milano ospiterà dalle ore 19.30, durante l'aperitivo, tre produttori di eccellenze lombarde in libera degustazione.

Tre regioni lombarde, la Franciacorta, l'Oltrepò e la Lugana saranno protagoniste di questo appuntamento esclusivo. Il costo della libera degustazione e l'accesso al buffet è di 20€. Dalle ore 21.30 circa la serata continuerà con DJ-SET fino a tarda notte.

L’evento è organizzato da Go drink, da un’idea di Maurizio Gullotti e Sara Aresco , che nasce per creare una piattaforma di Wine Sharing dove appassionati e curiosi del mondo vitivinicolo si incontrano, facendo nuove amicizie, in case private e locali pubblici selezionati - o da remoto durante il lockdown - per condividere un calice di vino, ma anche eccellenze gastronomiche italiane ed internazionali, incontri con importanti chef e produttori, interviste ed approfondimenti, eventi a scopo sociale.

Just Cavalli. Il ristorante

Per coloro che vogliono fermarsi a cena, il menù del ristorante rinnovato con l’aggiunta del sushi e della pizza gourmet ha già riscosso un forte successo.

La location è unica nel suo genere in città, all’interno del parco Sempione e circondati da 3 ettari di splendidi giardini e permette di incontrarsi sia open air che al coperto.

Si può iniziare da meravigliosi aperitivi italiani e cocktail tailor made, per passare poi a cene sotto le stelle e proseguire sino a tarda notte con la musica dei ricercati dj’s internazionali.





Roberto Cavalli

Lo stilista fiorentino Roberto Cavalli continua a rinnovare l'appuntamento nella splendida location del Just Cavalli nel cuore di Milano dove le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso.Il ristorante propone una selezione di ricette tradizionali della cucina italiana con declinazioni toscane a cui viene abbinato ottimo vino tra cui spicca l’etichetta ”Tenuta degli Dei", azienda di proprietà della famiglia Cavalli. Da quest’anno inoltre le proposte sono arricchite dall’introduzione di un menù Sushi moderno e contemporaneo e le Pizze gourmet.Il club è un connubio di lusso e modernità. Spicca per la selezione musicale curata da alcuni dei migliori sound artist del mondo e per cocktail gustosi a base di Roberto Cavalli Vodka. Si puo’ assaporare il fascino delle serate milanesi apprezzando un narghilè del vostro aroma preferito nella esclusiva shisha lounge.Gli arredi del ‘Just Cavalli Club’ arrivano direttamente dalla maison, sedie, tavoli, mise en place e cuscini tutto in tema floreale e animalier firmato Roberto Cavalli.

Anche se non si puo’ ballare, ristorante, zona lounge, terrazza sono aperti per la cena, i cocktails, gli aperitivi, piccoli snacks, shisha e splendide serate.

Uno dei format vincenti della stagione 2020, infatti, è la cena sotto le stelle e a Milano il luogo perfetto è proprio Just Cavalli, meeting point deluxe sotto la Torre Branca, in un giardino perfetto per far tardi con gli amici, con stile, senza rinunciare ad esclusività e 'coccole' che fanno bene al cuore. I cocktail dei barman, da scegliere nella nuova cocktail list e i piatti preparati dallo chef Fabio Francone, regalano emozioni che non si dimenticano, per cene open air sotto le stelle nella cornice del Parco Sempione, ai piedi della Torre Branca, in un magnifico garden nuova versione 2020, circondato da piante secolari o con vista sul museo della Triennale. Il menù offre un’ampia scelta di piatti; le grandi novità della stagione sono il nuovo menu di Sushi e la pizza Gourmet.Il Sushidel Just Cavalli con il suo Omakase menu,serve vere e proprie opere d’arte del gusto, grazie ai due prodigiosi sushi masterche rendono ogni piatto ricco di sapore e innovazione, riscuotendo da subito grande successo.La Pizza Gourmet,piatto italiano per eccellenza, con ingredienti di altissima qualità, di stagione e tutti italiani, offre diverse proposte che spaziano dalle più elaborate, come quella con il tartufo nero e burrata, alla più classica pizza Napoli, con fior di latte e acciughe del cantabrico, assolutamente da non perdere.Il tutto all’insegna della condivisione per ritrovare il piacere di stare di nuovo insieme per serate indimenticabili come da sempre solo il Just Cavalli sa fare.Just Cavalli aderisce alle restrizioni del governo, garantendo il distanziamento sociale e rafforzando le misure precauzionali di salute-la direzione consiglia di non esitare a parlare con un membro del team per maggiori dettagli.Il personale e i clienti sono la priorità e Just Cavalli resta impegnato a fornire un ambiente sicuro e piacevole per tutti.

Just Cavalli Milano, firmato dallo stilista Roberto Cavalli e reso inconfondibile dall’estetica eccentric-chic di Cavalli, è l’esclusiva ed elegante cornice delle cene piu’ glamour e di qualità ed è il punto di riferimento per la città.

Spirito glamour e sofisticato, è un azzeccato mix di glamour e sensualità, che vive di stampe animalier, superfici specchiate e damaschi, tutti ovviamente delle collezioni Roberto Cavalli Home. Mantiene l’impronta tipica del famoso stilista, a partire dai cuscini animalier, ma in un sapiente mix con gli arredi black e le pareti cristallo.Ideale per un aperitivo, o la cena, ma anche il pranzo, propone una cucina di qualità, diretta da Fabio Francone, un couturier del gusto-chiamarlo chef sarebbe riduttivo-che ricama, piatto dopo piatto, un menu a la carte ricco di specialità internazionali e ricette figlie della piu’ alta tradizione italiana con tocchi originali e piatti per tutti, ma non mancano i cocktail ad alto tasso creativo. La mise en place è fatta con prodotti unici, Roberto Cavalli Home, gia’ da tempo applicato nella decorazione delle sue case, delle barche, dei negozi e dei suoi Club nel mondo. Le fonti di ispirazione sono il viaggio, il sogno, la bellezza, la fantasia, il mix tra moda e design e glamour e sensualità, tra stampe iconiche e patterns delle collezioni della Maison, dall’animalier, iadamaschi, alle sovrapposizioni di colori e textures, con grande attenzione per materiali, tessuti, lavorazioni.

Roberto Cavalli-“La mia collezione Home nasce proprio dal desiderio personale di condividere con chi mi ama l’ottimismo della mia moda, della mia creatività, della mia filosofia e del mio stile anche nel mondo della decorazione della casa….non c’è alcuna differenza tra il pensare una collezione moda o una linea per la casa.Il mio lifestyle è sempre un incontro di passioni”

