Sanificazione. I webinar di Prius Management e Federalberghi Emilia Romagna

PRIUS MANAGEMENT è un gruppo di lavoro che svolge attività di consulenza ed assistenza a PMI e Grandi Imprese. Nasce dalle sinergie di plurime professionalità, unite dalla comune volontà di fornire al cliente quanto necessario per un valido posizionamento sul mercato, attraverso strategie di marketing tailor made e continuo affiancamento nel conseguimento degli obiettivi prefissati.

PROGRAMMA

Introduzione: Pierfrancesco Pati

Norme relative alle sanificazioni: Massimiliano Burberi

Proprietà dell'Ozono: Hillary Kurukulaaratchy

Trattamenti Anti-zanzare: Massimiliano Burberi

Prius Management srl

Pierfrancesco Pati

"Noi di Prius Management abbiamo per primi parlato alle aziende di bio-sanificazione, per questo siamo immediatamente diventati leader del mercato" ci conferma Pierfrancesco Pati, CEO di Prius Management srl. "Abbiamo scartato tutti i prodotti chimici che lasciavano tracce pericolose negli ambienti. Grazie ai prodotti brevettati e realizzati in Italia dal Gruppo Colombo, nostro partner tecnologico (più precisamente Colombo Green Industries srl ed Ekonore srl) vero antesignano della bio-sanificazione, di cui siamo General Contractor esclusivi, abbiamo potuto fin da subito proporre al mercato i prodotti più innovativi ed efficaci. In particolare, le sanificazioni con ozono sono 2.000 volte più efficaci dei trattamenti tradizionali". E conclude: "Oggi presentiamo agli associati di Federalberghi Emilia Romagna anche un altro dei prodotti di punta della gamma Ekonore: BioZanz, che risolve definitivamente il problema senza pesticidi".

Federalberghi Emilia Romagna

Alessandro Giorgetti, presidente di Federalberghi Emilia Romagna, aggiunge: "Prestiamo sempre molta attenzione alle iniziative imprenditoriali più valide, come quella che presentiamo oggi, soprattutto quando si tratta di rispettare i valori green cui teniamo molto. Questo è il primo di una lunga serie di webinar che proporremo ai nostri associati in Emilia Romagna nelle prossime settimane, non solo in riferimento ai principi di ecologia cui accennavo, ma anche in termini di efficienza e innovazione delle nuove tecnologie".

La tecnologia Ekonore

“Non solo nel campo della sanificazione” ribadisce Pierfrancesco Pati “ma per tutti i nostri prodotti abbiamo percorso la strada della massima tutela dell'ambiente e delle persone, proponendo trattamenti biologici, basati su elementi assolutamente naturali, a protezione di aria, superfici, derrate alimentari e ... soprattutto delle persone".

L’ozono è un trattamento professionale di sanificazione e disinfezione degli ambienti capace di debellare ogni stadio dell’infestante. Come si può dedurre dalla formula O3, la molecola di ozono è composta da tre atomi di ossigeno ed è fortemente reattiva. È proprio grazie a questa sua reattività che è il più potente disinfettante esistente in natura.

Il rispetto della natura e l'abbandono dei prodotti chimici a favore di quelli naturali sono diventati due punti chiave nelle scelte dei consumatori al giorno d’oggi. Pesticidi, tumori, malattie: come conferma il crescente numero di pubblicazioni e prove scientifiche, siamo stati esposti finora, direttamente o indirettamente, a miscele di prodotti chimici di sintesi potenzialmente cancerogeni e molto pericolosi per la salute. La priorità deve essere azzerare i pesticidi a favore di alternative sostenibili, naturali ed ecologiche, allo scopo di garantire una migliore qualità della vita.

“I nostri prodotti coprono vasti campi di utilizzo, soprattutto nel monitoraggio e controllo degli infestanti nella filiera agroalimentare” continua Pierfrancesco Pati, CEO di Prius Management “Ma ci occupiamo anche di allontanare volatili, topi, zanzare senza utilizzare mai prodotti chimici, ma soltanto tecniche rispettose della natura e delle persone. La nostra offerta è molto ampia, date un occhio al nostro sito per farvene un’idea”. Un futuro veramente migliore per tutti noi.

