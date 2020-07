Coronavirus, il vaccino? Le cavie saranno sempre i "semplici", i "cafoni"

Leggo che tanti, da Landini a Toninelli, sono aprioricamente favorevoli al vaccino e, in non rari casi, alla sua obbligatorietà. E ciò in relazione - si badi - a un vaccino che ancora non c'è e di cui si sa poco, su conseguenze ed efficacia. Come si fa a essere aprioricamente favorevoli o sfavorevoli a una cosa di cui non si sa pressoché nulla? Perché nessuno dice nulla, invece, sulle cure, che già ci sono (cfr. Tarro, De Donno)? Si presteranno costoro, dunque, a fare da cavie al momento del lancio del vaccino? Non credo. Perché alla fine le cavie sono sempre i "semplici", i "cafoni" (Silone), quelli la cui vita, per il potere, vale da sempre "meno di niente" (Zizek).



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).