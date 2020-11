Covid: negarne l'esistenza è folle, come sospendere dei diritti costituzionali

Tutto sarà inutile finché non capirete che loro non vogliono "salvarvi la vita". Loro, che hanno depotenziato la sanità pubblica e chiuso gli ospedali in nome del profitto, dicono di volervi salvare la vita solo come frase elegante e come scusa per distruggervi e portarvi via tutto il resto, dal lavoro alle libertà fondamentali e ai diritti costituzionali. Finché non capirete questo, sarete schiavi impauriti, pronti a battersi per le proprie catene e non contro i carcerieri e i padroni.Se è folle negare l’esistenza del virus, non lo è meno pretendere di poter negare diritti costituzionali e libertà fondamentali in nome della lotta all’epidemia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).