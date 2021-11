Covid, quarta ondata per colpa di Trieste. E il DDL Zan?

Green Pass: ma quanti milioni di manifestanti c'erano a Trieste, di grazia?





Dopo Trieste, condannati alla quarta ondata. Così disse il dottor Bassetti. Almeno secondo quanto riporta il quotidiano "Libero". Insomma, secondo il medico di Genova è tutta colpa di chi a Trieste ha osato protestare contro l'infame tessera verde? È davvero così? Ma quanti milioni di manifestanti c'erano a Trieste, di grazia? Non un solo caso, invece, per gli stadi gremiti o per le proteste a sostegno del DDL Zan?



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).