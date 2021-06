Covid, crisi continua per la gestione autoritaria della vita pubblica

Ebbene sì, si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre del 2021. Pare che l'ex Goldman Sachs ed ex BCE Mario Draghi sia davvero orientato verso questa infausta decisione. Lo diciamo da tempo, purtroppo senza essere ascoltati e, anzi, spesso andando incontro alla zelante resistenza dei contemporanei prigionieri dell'antro platonico, i quali amano le proprie catene e non sono disposti a immaginare l'esistenza di una ulteriorità più libera e meno indecente. Possiamo dirlo credo ormai al di là di ogni ragionevole dubbio: l'emergenza sanitaria è a tutti gli effetti la nuova normalità; si è sedimentata in un preciso metodo di governo delle cose e delle persone o, se preferite, in una nuova razionalità socio-politica, che utilizza la crisi perpetua come fondamento di una gestione autoritaria della vita pubblica. Non si tratta soltanto del tramonto delle democrazie parlamentari borghesi, sostituite improvvisamente dal governo dell'emergenza permanente. Esso richiede esecutivi forti, marginalizzazione dell'attività parlamentare e decisionismo nello spazio dell'immediatezza dell'hic et nunc. Si tratta altresì, come non mi stanco di ribadire, di una precisa svolta autoritaria in seno al modo della produzione, che rimodella i propri assetti in forma verticistica sul fondamento del distanziamento sociale come nuovo fulcro della società dei lockdown a singhiozzo e del controllo biopolitico totale e totalitario. Non si insisterà mai a sufficienza sulla portata sconvolgente ed epocale di questa metamorfosi tellurica del modo della produzione; metamorfosi che va a investire la politica, l'economia, la società e più in generale la vita di tutti e di ciascuno. Se l'obiettivo da raggiungere è l'immunità dei singoli individui, allora ne segue sillogisticamente che occorre decomporre gli spazi comunitari, disgregare la società, isolare gli individui per proteggerli dal reciproco contagio. Si compie così, senza che i più se ne accorgano, l'individualizzazione di massa e, con essa, l'espulsione neoliberista dell'altro: la società cessa di essere, e in suo luogo subentra una atomistica di solitudini, direbbe Hegel, ossia un aggregato di atomi distanziati socialmente, che si sentono responsabili nella misura in cui escludono l'altro dalla loro vita. Dietro la vernice del discorso medico-scientifico si nasconde una riorganizzazione tellurica della società in chiave liberista, secondo il combinato disposto di distanziamento sociale e tecnologia digitale. Il fatto che si parli ubiquitariamente di guerra e di fronte contro il virus non è casuale: se siamo in guerra, allora per fronteggiare l'attacco occorre essere pronti a rinunciare a ogni diritto e a ogni libertà, in nome della vittoria finale. Viene meno il peso dei parlamenti e delle libertà, subentrano in primo piano i sacerdoti in camice bianco e i generali dell'esercito. Ogni discorso sul senso dell'esistenza evapora al cospetto del mito del dato di fatto, della quantità e della semplice durata del vivere o sopravvivenza che dir si voglia. L'astuzia della ragione neoliberale, che ora mostra il suo volto repressivo e autoritario, sta nello "scassinare" dall'interno, apparentemente rispettando le norme, le democrazie parlamentari e la normale vita a cui eravamo abituati. La Costituzione de jure resta dov'è, ma de facto è ormai palesemente violata e profanata dal febbraio del 2020. Le norme emergenziali del distanziamento sociale, del divieto di spostamento e di assemblea, dei confinamenti domiciliari coatti vengono dichiarate transeunti, perché legate all'emergenza e, dunque, destinate a sparire con la fine dell'emergenza: poi, però, capita che l'emergenza non finisca mai e anzi si perpetui, con la conseguenza per cui le stesse norme dell' emergenza si mutano in nuova normalità. Non deve sfuggire che in Italia lo stato di emergenza dura dal 31 gennaio del 2020: come dicevo, l'emergenza è la nuova normalità. Le forme democratiche sono sospese le libertà e i diritti sono sequestrati: prende forma un mostruoso Leviatano tecnosanitario che, per fronteggiare l'emergenza, si sente autorizzato a fare tutto, senza limitazioni di sorta. Perché non volete capire che l'emergenza è la nuova normalità? Perché non volete capire che non si tratta di una scocciatura passeggera, ma del nuovo modo di governare le cose e le persone?

