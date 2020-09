Scuola capitalista, via le teste pensanti: si formano solo consumatori

Non sono riusciti ad abbattere la povertà. Riusciranno, in compenso, ad abbattere l'istruzione. Ci stanno lavorando alacremente, con grande profusione di sforzi e di impegno. Obiettivo? Abbattere il fondamento stesso della formazione, in coerenza con le tendenze coessenziali al capitalismo. Esso non vuole teste pensanti, ma consumatori privi di cultura e di identità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).