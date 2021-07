Ddl Zan, argomento delicato: ma perché diamo retta a Fedez?

Sorprende che, per esempio da Matteo Renzi a Matteo Salvini, da Veronica Gentili a Enrico Mentana, la politica e il giornalismo sembrano ruotare intorno a Fedez su un tema così delicato come il Ddl Zan. Ovviamente ciò che sbalordisce non è tanto che il rapper/influencer esprima da libero cittadino la sua opinione, quanto lo spazio mediatico che gli si concede, sottraendolo ad altri.

È vero, la rete, con le sue dinamiche per così dire capitalistico-democratiche, sappiamo cos’è, ma non esiste solo Fedez. L’Italia, per esempio, è fatta anche di quella borghesia (tecnicamente il borghese possiede tre caratteristiche: cultura, ricchezza e fama, per cui l’industriale milionario con la quinta elementare non è tale) costituita da importanti professori universitari, medici, banchieri, manager, industriali, architetti, avvocati, magistrati, ingegneri, intellettuali, giornalisti etc. La loro opinione vale meno di quella di un influencer? Non resta che sperare che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che rappresenta tutti gli italiani, almeno lui, sia… super Fedez.