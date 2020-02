Switcho, la startup che digitalizza il vecchio mondo delle utenze

Ognuno di noi almeno una volta nella vita si è chiesto come poter ridurre le spese fisse in maniera semplice e senza burocrazia.

Switcho con 1 click ti dà indietro il tempo sprecato nella burocrazia e i vantaggi economici con trasparenza, senza le solite noiose telefonate commerciali.

Switcho nasce dall’esigenza delle famiglie di riuscire a far fronte alle spese fisse con il proprio reddito. In Italia questo è un problema ricorrente, perché è uno dei pochi paesi dove il potere di acquisto è calato negli ultimi 20 anni: il cittadino medio non riesce più a risparmiare e ci siamo trasformati da formiche a cicale d’Europa, con solo il 2% di risparmio sul reddito lordo. Seguire la burocrazia è sempre più time consuming.

E il tempo è anche uno dei motivi per cui Switcho nasce sotto forma di piattaforma digitale che consente di accentrare la gestione delle spese ricorrenti, fornendo un'area riservata dove poter censire e monitorare le utenze, offrendo azioni concrete per ottenere un continuo risparmio in termini di tempistica e denaro.

I tre fondatori hanno diversi background. Marco Tricarico e Redi Vyshka arrivano dal mondo della consulenza e hanno mollato tutto per lanciarsi in quest'avventura, Francesco Laffi ha un’esperienza passata da CTO in start-up digitali. Switcho sta già ottenendo risultati significativi dopo i primi mesi dal lancio sul mercato: in soli 4 mesi è riuscita a raggiungere oltre 5000 utenti attraverso la sua piattaforma digitale, stretto partnership con i principali 10 fornitori sul mercato e portato a termine oltre 1000 “switch”. Ha inoltre vinto il Premio Marzotto dopo soli tre giorni dal lancio della piattaforma e ritirato il primo premio al Nova New Venture Challenge a Londra per miglior “Entrepreneurship in Italia”.

“Quello che sicuramente rende Switcho vincente - dice Marco Tricarico, CEO di Switcho - è l’onestà del servizio, il nostro customer service in chat e la velocità con la quale riesce a portare a termine uno switch” ovvero il cambio di fornitore che Switcho rende possibile con pochissimi click direttamente da mobile o PC senza telefonate e carte da firmare.

“Sentivamo la necessità di fornire uno strumento digitale evoluto per permetterci di aggregare le spese, ma soprattutto per risparmiare con pochi semplici click. Il mercato al momento offre da un lato strumenti di personal finance come mappe delle spese che sono poco accurate e poco azionabili, dall’altro dei servizi di comparazione che spesso finiscono per farci spendere di più perché non guardano al dato reale di spesa, tempestandoci di telefonate per portare a termine la vendita.”

La velocità e la trasparenza sono sicuramente i punti di forza di Switcho: dopo una rapida registrazione sulla piattaforma — necessaria per mantenere i propri dati al sicuro — l’utente dovrà solo caricare la bolletta ed esprimere alcune preferenze. Sarà Switcho a occuparsi di tutta la burocrazia e della gestione dei dati.

La trasparenza, invece, è data dall’onestà e dalla forza del canale digitale. A circa il 10% degli utenti, capita che non ci sia opportunità di migliorare la propria condizione tariffaria: a loro Switcho consiglia di ritornare dopo qualche mese. Nella fase di attivazione l’utente ha tutte le informazioni utili e la documentazione contrattuale: sarà lui a decidere se andare avanti in completa autonomia.

II servizio è gratuito per l’utente finale, mentre l’azienda riceve un compenso dalle società di energia per cui vengono attivati i nuovi contratti. La struttura è molto leggera, per cui gli utenti troveranno sempre le migliori tariffe del mercato.

In questo momento Switcho sta lavorando in due direzioni: espandere la linea di servizi/ mercati raggiunti e fornire uno strumento sempre più evoluto di aggregazione e monitoraggio delle proprie utenze, per poter avere un controllo dell’incidenza della spesa sul reddito in modo continuo nel tempo. Da questo pannello di controllo l’utente potrà azionare i diversi servizi di Switcho e quest’ultima potrà suggerire delle azioni di ottimizzazione.