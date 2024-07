Carpiano, incidente sul lavoro: 51enne investito da un camion, è grave

Incidente sul lavoro a Carpiano, nel milanese. Poco dopo le 9, in via Don Giuseppe Dossetti, presso l'azienda Fercam, un operaio di 51 anni e' stato investito da un camion, riportando un forte trauma a una gamba. L'uomo e' stato portato in codice giallo al San Matteo di Pavia con l'elisoccorso. E' stato valutato, ma non ospedalizzato, anche il conducente del camion.