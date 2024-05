L’atelier Daniela de Souza celebra festa della mamma a Milano

L’atelier Daniela de Souza e la gioielleria Ghezzi celebrano l'Artigianato Italiano per lafesta della mammaNel cuore incantevole della città di Milano in Via Morone , lo scorso mercoledì 8 maggio,L’ atelier di Daniela de Souza e la Gioielleria Ghezzi hanno tenuto un evento straordinarioin occasione della festa della mamma, celebrando con successo la moda e l'artigianatoitaliani.L'evento è stato un trionfo di eleganza e creatività, con i partecipanti accolticalorosamente con flute di benvenuto e delizie culinarie, il tutto accompagnato da unapiacevole colonna sonora che ha reso l'atmosfera magica e coinvolgente.I workshop hanno catturato l'essenza dell'artigianato italiano.Nel laboratorio dell'atelier di Daniela de Souza, esperte sarte hanno guidato lepartecipanti attraverso un'esperienza creativa, personalizzando con abilità e maestriaalcuni accessori. S empre in atelier, i visitatori hanno avuto l'opportunità di immergersi inun viaggio sensoriale, scoprendo i segreti dietro la creazione delle fragranze uniche diAMARSI, capaci di evocare le emozioni più intime.La giornata è culminata con la presentazione della nuova collezione Mamma & Bambinadi Daniela de Souza, che ha incantato tutti con la sua eleganza senza tempo. Perl'occasione, Daniela ha lanciato anche la capsule collection in limited edition dei suoicaftani completamente personalizzabili, dalla stampa alla finitura fino all'etichetta.Inoltre, la Gioielleria Ghezzi ha offerto uno sguardo privilegiato al loro ultimocapolavoro: un ciondolo a forma di Duomo tempestato di diamanti, perfetto per coloroche cercano un tocco di lusso nella propria collezione." Abbiamo voluto organizzare un evento per celebrare l'artigianalità e la cura chemettiamo nei nostri prodotti", ha dichiarato Daniela de Souza . " Per noi, realizzare i sognidei clienti in realtà è l'estrema celebrazione dell'espressione della loro unicità. "L'evento è stato un trionfo di stile, eleganza e artigianato, offrendo ai partecipantiun'esperienza indimenticabile.

Servizio realizzato da Nick Zonna