A Montecitorio la protesta delle lavoratrici del gioco legale

Roma, 2 feb. (askanews) - Le lavoratrici del gioco legale ancora in piazza. Mascherina rosa, abito lungo bianco, sui cartelli la scritta "Il lavoro è la nostra dignità". Dal 12 gennaio queste donne - impiegate in sale scommesse o sale Bingo - hanno manifestato più volte davanti Montecitorio: "Siamo qui per richiedere pari dignità e la riapertura del gioco pubblico nella sua interezza, perché conta 150.000 lavoratori e siamo il terzo settore erariale", spiega una manifestante."Siamo allo stremo, chiediamo pari dignità, abbiamo le attività chiuse già da 8 mesi, non abbiamo un futuro garantito né per noi, né per i nostri figli", ha aggiunto."Ma l'altro gioco legale nei tabaccai continua: Gratta e vinci, SuperEnalotto", denuncia un'altra dimostrante."Vediamo che ci sono delle discriminazioni, perché non è stato come il lockdown di marzo nel quale abbiamo chiuso tutti. Chiediamo al governo un incontro", spiegano."Siamo 70.000 donne nel settore - aggiunge un'altra presente - sono in cassa integrazione e per il mese di dicembre ho ricevuto 444 euro e 45 centesimi"."Sono le istituzioni che chiedono di riaprire, il prefetto di Firenze, il procuratore anti-mafia e il capo della squadra mobile che dicono 'aprite il gioco legale, perché è intervenuta la criminalità organizzata'", ricorda un'altra donna.