A Roma arriva la linea "Fantastica" dedicata a Gianni Rodari

Roma, 2 feb. (askanews) - Da qualche giorno a Roma c'è una nuova linea di bus: è la F140, linea Fantastica, che parte dalla stazione Rodari e arriva fino all'aeroporto per volare nei sogni. Si ferma alle stazioni: Grammatica della fantasia, Marameo al Colosseo, Vado via con i gatti.Ed ancora Campidoglio al Pistacchio, Pantheon al limone, Gelsomino nel Paese dei bugiardi, fino alle spiagge di Ostia. Tutti titoli delle favole di Gianni Rodari, un omaggio per il centenario della sua nascita.Ovviamente il bus 140 passa al Trullo, fermata "La torta in cielo", all'incrocio con via Sarzana: proprio il quartiere dove si ambienta il celebre racconto in cui un Ufo atterra sulla collinetta di Monte Cucco. Un legame forte, quello fra lo scrittore e il quartiere della periferia romana, dove Rodari collaborò a lungo con la scuola elementare Collodi.La nuova linea è apparsa - per ora - su due fermate di bus, una proprio al Trullo e una a Largo Arenula, in pieno centro, vicino alla colonia felina di Largo Argentina citata in "Vado via con i gatti". Nei giorni feriali circola fino alle 25 - avete capito bene - la domenica addirittura tutta la notte, fino alle 33.30. Una trovata geniale, frutto della fantasia e dell'ammirazione di un anonimo artista - o gruppo di artisti? - che ha incuriosito parecchi romani. E qualcuno ha subito commentato: "È l'unica linea che non arriva in ritardo".