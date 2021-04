Aeroporto Bergamo, nuovo sistema smistamento bagagli automatico

Bergamo, 13 apr. (askanews) - Siemens Logistics ha completato la realizzazione del nuovo Sistema di Smistamento Bagagli dell aeroporto "Il Caravaggio" di Milano-Bergamo Orio al Serio.Il contratto con SACBO, la società di gestione dell aeroporto, include l integrazione delle nuove macchine EDS (Explosives Detection System) che permette di rispettare il nuovo Standard 3 di ECAC (European Civil Aviation Conference). Il progetto include la progettazione, il project management, la fornitura, l installazione e la messa in servizio di svariati sistemi di trasporto e di smistamento per un totale di circa 2,5 km, oltre che il software PLC (Programmable Logic Controller) di automazione ed IT allo stato dell arte.L Aeroporto di Bergamo è il terzo aeroporto più trafficato in Italia e funge da importante hub logistico nel nord del paese. Il nuovo BHS, insieme al progetto in corso di espansione del terminal, garantisce migliori prestazioni ed un aumento della capacità dell aeroporto di più del 50 per cento.Nonostante il difficile periodo per la pandemia, l Aeroporto di Bergamo ha continuato a dare piena attuazione al proprio piano di sviluppo e rafforzamento ponendosi nelle migliori condizioni per intercettare la prevista ripartenza del traffico aereo.Siemens Logistics ha completato il potenziamento del BHS in anticipo rispetto alla pianificazione iniziale ed a quanto previsto dalla normativa di riferimento, permettendo all Aeroporto di Bergamo di adeguarsi al nuovo Standard 3 di ECAC per la verifica dei bagagli da stiva con la massima sicurezza.La collaborazione tra Siemens Logistics e l Aeroporto di Bergamo va oltre l attuale progetto con un contratto di manutenzione ed esercizio per garantire un supporto continuo e le migliori prestazioni del nuovo impianto.Siemens Logistics gestisce l attività in Italia tramite la propria società regionale con sede a Milano. Il gruppo italiano vanta una pluriennale esperienza nel settore della gestione di bagagli e merci nonché dei servizi e delle soluzioni software innovative per un efficace gestione aeroportuale. Lo stretto contatto con il cliente e la gestione dei progetti in loco sono tra i punti di forza dell azienda da anni.