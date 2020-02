Alla Sapienza dottorato honoris causa per Liliana Segre

Roma, 18 feb. (askanews) - La senatrice Liliana Segre ha ricevuto oggi alla Sapienza di Roma il dottorato honoris causa in Storia dell'Europa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università romana."Ringrazio gli studenti, perché da nonna quale io sono ho ricevuto da loro molto di più di quanto ho cercato di dare in questi trenta anni"La senatrice è stata accolta dal rettore dell'ateneo Eugenio Gaudio. Alla cerimonia hanno partecipato i ministri dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e dell'Università, Gaetano Manfredi, oltre al Capo dello Stato, Sergio Mattarella.