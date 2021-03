Astrazeneca, Aifa: no trattamenti con anticoagulanti pre vaccino

Milano, 19 mar. (askanews) - L'Aifa ha raccomandato di non improvvisare alcun tipo di trattamento medico prima del vaccino Astrazeneca."Aifa scriverà nei prossimi giorni un documento ufficiale contro ogni uso preventivo o profilattico con farmaci come aspirina o simili, antiinfiammatori non steroidei, tachipirina o eparine di vario tipo, definiti anticoagulanti", ha spiegato il direttore generale Nicola Magrini, "non c'è motivo nè di fare trattamenti preventivi nè post vaccinazione per prevenire eventi rarissimi ancora non correlati, il messaggio è non si proceda a fare né trattamenti di profilassi né successivi in nessuna categoria di pazienti".