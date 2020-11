Aveva falsificato circolare Azzolina su Dad, individuato l'autore

Aveva falsificato una circolare ministeriale, con tanto di firma in calce del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, in cui si disponeva il lockdown per le scuole. La Polizia Postale di Pisa e Roma, hanno individuato e denunciato l'autore della falsa circolare.L'indagine era partita a marzo 2020 in seguito alla denuncia del Ministero dell'Istruzione, sulla diffusione virale in alcune chat di whatsapp, ed e-mail, della falsa disposizione, pubblicata persino sullo spazio web dello stesso Ministero.Il falso documento invitava i direttori degli uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici di tutta Italia ad adottare presunte misure urgenti in materia di didattica a distanza, da mettere in atto a seguito della diffusione del Covid-19.L'autore è stato denunciato per i reati di sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato.