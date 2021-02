Campania, ritorno in classe per studenti delle superiori

Napoli, 1 feb. (askanews) - In Campania, dopo il rientro in presenza dei ragazzi delle scuole medie, dal primo febbraio 2021 è toccato anche agli studenti delle classi superiori.Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lasciato ai dirigenti scolastici la scelta sull'organizzazione: dalla percentuale di studenti in presenza, alle modalità di ingresso, alla Dad.Ma nel primo giorno di ritorno in classe gli studenti dei licei "Pansini" e "Sannazzaro", assieme ad altri hanno scelto di non entrare, chiedendo maggiore sicurezza soprattutto nei trasporti pubblici.Questo dal fronte degli studenti. Ma gli insegnanti si affidano ai protocolli e il mancato rieentro in classe rappresenta una violazione, come ha sottolineato Daniela Paparella, dirigente scolastico del Liceo classico "Pansini"."Il 50% che era previsto 'in presenza' - ha spiegato - farà comunque lezione da casa, non ci siamo sentiti di negarlo, visto che i loro compagni comunque continueranno a fare lezione; è l'inizio del secondo quadrimestre, c'è ancora tanto lavoro da fare e da recuperare. Ma gli alunni che erano previsti in presenza e non si sono presentati saranno considerati assenti pur seguendo le lezioni".