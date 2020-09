Commercialisti: Aidc presenta candidati Assemblea Cnpadc

Milano, 14 set. (askanews) - Si terranno il prossimo 17 settembre le elezioni per i 150 componenti dell'Assemblea dei delegati della Cnpadc, la Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. A Milano i candidati sono 34 per 11 posti. L'Aidc, l'Associazione territoriale più rappresentativa, ha deciso di sostenere 11 candidati insieme all'Unione dei Giovani commercialisti e all'Associazione dei Concorsualisti. Il programma nelle parole del presidente Edoardo Ginevra: "Mi auguro che nel prossimo mandato si possa proseguire in questo percorso di continua ricerca della sostenibilità dell'ente cassa, che si possa valorizzare le prestazioni che siano sempre adeguate nel rispetto dell'equità intergenerazionale, che si migliori la prestazione assistenziale, quindi un maggior welfare, e, sempre con un'attenzione massima, alla tutela dell'autonomia della cassa".Sostegno ai giovani che si affacciano alla professione ma anche ai cambiamenti organizzativi che dovrà affrontare l'intera categoria a causa della pandemia. "Oggi è certamente più difficile per un giovane cominciare, avviare il proprio studio, fare le scelte iniziali. Gli investimenti sono spesso non alla portata di un giovane commercialista. In questo la cassa può fare un grandissimo lavoro. Vale per i giovani ma vale anche per coloro che oggi sono meno giovani, ma che si trovano comunque ad affrontare difficoltà o a dover ripensare il loro modello organizzativo di studio, ad affrontare magari percorsi di crescita dimensionale, di aggregazione che comportano impegno, sacrificio e hanno bisogno di sostegno".Per votare bisognerà recarsi di persona il prossimo 17 settembre presso la sede dell'Ordine dei Commercialisti in via Pattari 6, dalle 8 alle 21