Milano, 11 mar. (askanews) - In questo video i momenti concitati davanti a casa di Fabrizio Corona a Milano, fra spinte e urla contro i poliziotti che lo hanno raggiunto per portarlo in ospedale e poi in carcere, dopo la revoca degli arresti domiciliari decisa dai giudici.L'intervento del 118 è stato richiesto dall'avvocato di Corona dopo che l'ex agente fotografico si è ferito il volto volontariamente, in seguito alla notizia del ritorno in carcere.