Coronavirus, la Fase 2 del lockdown inizia anche a Palermo

Palermo, 4 mag. (askanews) - Anche in Sicilia è iniziata la Fase 2 del lockdown causato dalla pandemia di Covid-19. Qui siamo a Palermo, il 4 maggio 2020 il centro storico del capoluogo siciliano è tornato ad animarsi di persone che hanno lasciato casa per fare un po' di sport o tornare a fare due passi. Qualcuno con la mascherina, qualcunoancora senza ma tutti in cerca di un po' di "nuova normalità".Pur vigendo ancora l'obbligo di giustificare gli spostamenti con l'autocertificazione, tante le persone alle fermate degli autobus e in fila davanti a supermercati, uffici postali ebanche. Tanti esercizi commerciali hanno già riaperto con i bar che offrono servizi da asporto. Molti esercenti si sono organizzati creando percorsi di entrata e di uscita per noncreare assembramenti. Tanti, infine, i runners nella zona centrale della città o al foro Italico che corrono mantenendo la giusta distanza tra loro, nella speranza di riguadagnare, appena possibile, tutta la libertà perduta.