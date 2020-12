Coronavirus, staff Arcuri: finora vaccinati 8.361 italiani

Milano, 29 dic. (askanews) - Secondo lo staff del Commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri, nelle 21 regioni e province autonome dove, domenica 27 dicembre 2020, sono state inviate le prime dosi dei vaccini BioNTech/Pfizer contro il Covid-19, sono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all'86% del primo stock di 9.750 dosi. Dal 30 dicembre 2020, invece, prenderà il via una "vaccinazione di massa".È milanese, invece, il primo vaccinato italiano over 85. Si tratta di un uomo di 88 anni che vive in una delle residenze per anziani del Pio Albergo Trivulzio del capoluogo lombardo, unica realtà non ospedaliera fra i 65 hub selezionati in Lombardia per smistare i vaccini e fra le prime 14 che ha già somministrato 50 dosi di vaccino domenica 27 dicembre; 12 delle quali proprio agli anziani ospiti e 38 ai dipendenti. Intanto l'Asl To4 ha sanzionato un medico di famiglia del Torinese che aveva diffuso sul web teorie negazioniste sul vaccino; nei suoi confronti è stato disposto un taglio del 20% dello stipendio per 5 mesi, a partire dal 31 dicembre 2020.