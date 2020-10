Covid-19, focolaio a Roma: 23 positivi a Caritas della Stazione

Roma, 15 ott. (askanews) - Nuovo focolaio di Covid-19 a Roma. L'Ostello della Caritas, "Don Luigi Di Liegro", vicino alla Stazione Termini, ha sospeso la sua attività ordinaria per garantire la sicurezza degli ospiti, degli operatori e dei volontari, in seguito alla positività di 23 ospiti, riscontrata dopo il tampone effettuato l'8 ottobre scorso. Con loro anche 2 operatori.Tra i positivi, uno è stato ricoverato per sopraggiunta sintomatologia. Quattro ospiti covid positivi, in accordo con la Regione, saranno trasferiti nelle prossime ore in strutture d'isolamento.Gli altri ospiti, risultati negativi al primo tampone a cui ne seguiranno altri, sono anch'essi isolati.