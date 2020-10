Covid-19, Torino devastata dalle proteste: immagini della Polizia

Torino, 27 ott. (askanews) - Immagini di una notte di guerriglia e saccheggi; appariva così Torino nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2020 dopo le proteste sfociate in scorribande di alcuni teppisti che si sono infiltrati tra le persone che manifestavano contro le nuove restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per contenere il dilagare dei contagi da coronavirus Sars-Cov2.Per la Polizia che ha girato queste immagini, nel corteo di Torino, sono confluiti anche alcuni No-Tav. Una convergenza di mondi diversi - hanno spiegato - con l'unico obiettivo di sfruttare la paura e la disperazione dei cittadini per creare incidenti e aggredire le Forze di Polizia."È stata una pagina nera per la storia della città e dell'ordine pubblico - ha detto il questore di Torino, Giuseppe De Matteis - i commercianti non c'entrano nulla con quanto avvenuto. I personaggi che hanno scatenato questa devastazione sono soggetti criminali e buona parte aderiscono alle tifoserie ultras e poi ci sono giovani dediti alla microcriminalità"."Tra le persone arrestate - ha concluso - non c'è alcun commerciante".