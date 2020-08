Covid, allarme nuova ondata: pioggia di ordinanze delle Regioni

Roma, 12 ago. (askanews) - L'aumento del numero dei contagi negli ultimi giorni preoccupa gli esperti e il comitato tecnico scientifico. Governatori delle Regioni ed esecutivo temono una nuova ondata e sono pronti a nuove rigide misure anti-contagio. L'ipotesi principale è il ritorno all'obbligo della mascherina all'aperto e la chiusura di piazze e locali.Alcune regioni si stanno già attivando con singole ordinanze. Come l'Emilia-Romagna che ha stabilito che chi torna da Spagna, Grecia e Malta dovrà sottoporsi al tampone entro 24 ore, mentre se arriva dalla Croazia dovrà stare in quarantena.In Puglia, il presidente Michele Emiliano, ha stabilito l'isolamento domiciliare per 14 giorni per i residenti in Puglia che rientrano da Grecia, Malta e Spagna. Lo stesso ha deciso il governatore della Campania, Vincenzo De Luca per chi rientra dagli stessi Paesi.Ma il virus continua a circolare e le situazioni più critiche restano le discoteche e la movida. Dopo diversi casi di positivi nella discoteca di Carloforte (16 contagi), il governatore della Sardegna Solinas ha disposto - con una nuova ordinanza - la chiusura delle discoteche, quelle all'aperto che avevano ripreso l'attività ai primi di luglio.