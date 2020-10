Covid, meno contagi (4.619) ma meno tamponi. Aumentano morti: 39

Roma, 12 ott. (askanews) - Meno contagi rispetto a domenica 11 ottobre, 4.619 contro oltre 5.400, ma a fronte di un minor numero di tamponi: 85.442.Continuano a destare attenzione i dati sul Covid-19 in Italia, in attesa del nuovo dpcm del Governo che introdurrà nuove norme per cercare di frenare i contagi.I morti, nelle ultime 24 ore sono stati 39; +32 le terapie intensive e +302 i ricoveri. Tra le regioni, in Lombardia si registra il maggior numero di nuovi casi, 696, segue la Campania con 662. Cresce anche la Toscana, con 466 nuovi casi. Nel Lazio, sono 395.Tra i decessi a Roma si registra anche quello di Enzo Totti, padre dell'ex Capitano della Roma Francesco. Era ricoverato allo Spallanzani. Aveva 76 anni e avuto un infarto qualche anno fa, era considerato tra le categorie a rischio.