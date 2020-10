Crotone, evasione fiscale milionaria: sequestrati beni per 14 mln

Crotone, 16 ott. (askanews) - I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno scoperto una maxi evasione fiscale di circa 22 milioni e 700 mila euro, da parte della società "Kroton Games" del settore scommesse e noleggio di slot machines, società è in amministrazione giudiziaria.Coinvolta la locale di 'ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto, capeggiata dalla cosca Arena, che tramite una società maltese, che forniva le piattaforme di gioco alla Kroton games, aveva acquisito una "posizione dominante" nel settore del gaming a Crotone e nel suo hinterland, generando enormi profitti per il crimine organizzato.Denunciati 4 soci della società di gaming, tutti crotonesi e sequestrati beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie per 14 milioni di euro.