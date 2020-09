"DiMartedì", Carofiglio a Salvini: sospira, ride e non risponde

Milano, 16 set. (askanews) - "Sono affascinato dal modo in cui il senatore Salvini propone neppure i suoi argomenti, ma i suoi slogan. Corrisponde in modo straordinariamente puntuale a quello che suggeriva un manuale che circolava negli ambienti di destra americani e, mi dicono, anche altrove. Anche il sospirare di Salvini rientra in questa tecnica". Così l'ex magistrato Gianrico Carofiglio ha incalzato a "DiMartedì" su La7, Matteo Salvini."Il succo essenziale del manuale è questo: non rispondete a nessuna domanda e ripetete in modo ossessivo quello che si sta dicendo all'inizio perché l'argomento deve essere quello. E noi stiamo sentendo una ossessiva ripetizione di non argomenti e una mancanza di risposte. Non voglio parlare delle indagini sulla Lega, né dei processi, né del suo assenteismo quando era ministro dell'Interno, perché queste sono tutte cose sulle quali lei non risponde e non risponderà mai".Carofiglio ha poi citato il New York Times che aveva definito Salvini "esperto di vittimismo politico".