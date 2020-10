Ecco come viene fatto il tampone al drive-in, il video-tutorial

Roma, 26 ott. (askanews) - Ecco come funziona il "drive through" predisposto dal Ministero della Difesa presso la Città Militare della Cecchignola, a Roma, e come viene effettuato tecnicamente il tampone molecolare. Ci siamo sottoposti al test per riportare tutte le fasi dell'operazione.Si accede al Drive Through da Via dei Bersaglieri. Dopo il riconoscimento, ci si mette in fila rimanendo sempre in auto. Non si scende mai dalla vettura.Si compila il modulo del consenso per effettuare il tampone, inserendo i propri dati anagrafici e la mail dove si riceverà il risultato del test. Poi ci si sottopone all'esame, prima in gola poi nelle fosse nasali. Il risultato arriva via email in 48-72 ore, la password è il proprio codice fiscale in maiuscolo.Al momento dell'arrivo della mail, se si è negativi si può continuare nelle consuete attività quotidiane, mantenendo comunque le dovute attenzioni (mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento interpersonale), mentre se si è positivi, occorre isolarsi per 10 giorni prima di effettuare un altro tampone, avvisare la famiglia e le persone a più stretto contatto e segnalare la positività sulla App Immuni.