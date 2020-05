Fase 2, caffè e cibo da asporto: pochi lo fanno ma piace

Milano, 4 mag. (askanews) - La maggioranza di bar e ristoranti almeno per ora ha scelto di non riaprire i battenti, ma ci sono alcuni ristoratori che nel rispetto delle norme del Governo per la fase due hanno deciso di aprire solo per l'asporto e le consegne a domicilio. A Milano come a Roma, i primi tentativi di ritorno alla normalità stanno avendo un certo successo, ma i limiti sono molti. Mascherina, gel disinfettante o addirittura guanti come racconta questo barista di una nota caffetteria milanese."Per essere il primo giorno ci stiamo difendendo bene, non so quanti caffè ma di scontrini siamo sui 120, i clienti ci chiedono, caffè, noi siamo famosi per i cannoncini, e poi torte e brioches, ma soprattutto ci chiede normalità la gente".Confezioni usa e getta, pellicola per incartare i gelati, code e attese, confusione su come si entra e si esce dai locali, sono ancora tanti gli ostacoli da affrontare ma un caffè al bar fa sperare in giorni migliori.I clienti sono sorpresi e soddisfatti anche se a volte resta l'amaro in bocca."Primo caffè? Sì soddisfatto, no perchè mi viene l'angoscia per il mio bar che non ho ancora aperto".