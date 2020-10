Giura il Corso Aquila 6 all'Accademia dell'Aeronautica militare

Pozzuoli (Na), 23 ott. (askanews) - Con il tradizionale "lo giuro", giovedì 22 ottobre 2020, 77 allievi del corso Aquila 6 - 59 uomini e 18 donne - selezionati tra oltre 4700 candidati, hanno giurato fedeltà alla Patria all Accademia Aeronautica di Pozzuoli (Na).Il momento è stato sottolineato da un passaggio delle Frecce tricolori che, con i fumi, hanno tracciato nel cielo la bandiera italiana.Alla cerimonia erano presenti il Capo di Stato maggiore dell Aeronautica militare, generale Alberto Rosso, il comandante delle Scuole della terza Regione Aerea, generale Aurelio Colagrande e il comandante dell Accademia, generale Paolo Tarantino, già comandante proprio delle Frecce Tricolori mentre, a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19 è stata limitata la presenza di autorità civili, militari e religiose e dei genitori dei nuovi allievi.Con il passaggio del gagliardetto dai padrini dei precedenti corsi Aquila, i cadetti hanno ricevuto, simbolicamente, il benvenuto ufficiale nelle fila dell Aeronautica Militare. Con loro ci sono anche 8 allievi stranieri, provenienti da 8 diverse nazioni, in base agli accordi di cooperazione internazionale.Con questa sesta generazione, inoltre, viene ripresa la tradizione secondo cui ogni corso dell Accademia ha un proprio colore, deciso dai corsi della prima generazione. Il corso Aquila 6, primo corso a reintrodurre tale tradizione, ha come colore identificativo il blu lapislazzuli.