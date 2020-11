Il lancio della Xbox Series X in tutto il mondo

Milano, 10 nov. (askanews) - La nuova Xbox Series X di Microsoft arriva nei negozi di tutto il mondo aprendo ufficialmente la battaglia natalizia con la Playstation 5 di Sony, in un momento in cui, a causa della pandemia, la richiesta di videogiochi è esplosa. Una domanda tanto alta che eccede l'offerta nel caso delle console, con scorte esaurite in fase di preordine e gamer che si ritroveranno a dover aspettare dopo Natale.Il lancio della nuova Xbox, che ha un processore grafico molto più potente dei precedenti modelli, e più veloce della Ps5, è spinto da una serie di nuovi giochi, a partire dall'ultimo "Assassin's creed Valhalla". Bisognerà invece aspettare il 2021 per il nuovo "Halo", fra i titoli di punta della console Microsoft la cui uscita è stata rimandata a causa della pandemia. Come per la console Sony, anche Xbox prevede due modelli: una console tradizionale e un'altra (Xbox Series S) più accessibile perché più economica, più piccola e meno potente che funziona solo scaricando titoli digitali, non su supporto fisico. Un assaggio del futuro dei settore.