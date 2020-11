Ilaria Capua: vi giuro che sono in lockdown. Non esco mai di casa

Roma, 11 nov. (askanews) - "Io, vi giuro, sono in lockdown da quando sono tornata dall'Italia. Non esco mai di casa". Così la virologa Ilaria Capua ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7."E' meglio anticipare - ha detto parlando delle misure di prevenzione dei contagi da Covid-19 - dovrebbe essere una specie di lockdown volontario per chi può. Io non esco mai, lo facevo solo per andare a registrare e oggi nemmeno quello perché c'è l'uragano. A proposito, per gli uragani ci si prepara e ci sono piani di evacuazione e di preparazione; questo è il momento di capire che quei piani sono urgenti e vanno condivisi sulla base di evidenze scientifiche".