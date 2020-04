In terapia intensiva: "Oltre un'ora del turno per lavare le mani"

Roma, 9 apr. (askanews) - Le procedure di sicurezza nei reparti di terapia intensiva stressati dall'emergenza Covid-19 seguono protocolli precisi per ridurre al minimo i rischi di contagio.Silvana Di Florio, infermiera che coordina il reparto di terapia intensiva al Covid Center del Policlinico di Tor Vergata di Roma, spiega: "Una procedura, più che un protocollo, che tutti noi possiamo seguire nei reparti in cui ce ne è bisogno per la vestizione in aerea critica, cioè in presenza di aerosol, che è la parte più pericolosa per questo tipo di virus, è proprio il momento critico per il passaggio del virus".Ma richiede tempi molto lunghi: "Il personale è fondamentale, non si deve ammalare. Abbiamo stimato che in un turno di 7 ore quasi 30-45 minuti vengono usati per la vestizione, per il lavaggio mani e la decontaminazione si parla anche di 60-75 minuti nell'arco di un intero turno".