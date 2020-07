L'omaggio della Polizia di Stato al maestro Morricone

Roma, 6 lug. (askanews) - L'omaggio della Polizia di Stato al maestro Ennio Morricone: "Con la sua musica Morricone ha rappresentato e fatto grande l Italia"."Il Maestro era un grande amico della Polizia di Stato. Negli anni ci ha dimostrato vicinanza e affetto prendendo parte a tanti nostri eventi. Lo ricordiamo, di recente, presente al Teatro alla Scala a Milano nell anno del suo novantesimo compleanno, coinciso con le celebrazioni dei 90 anni della nostra Banda Musicale, che egli stesso aveva definito "una vera orchestra di fiati".Nell'occasione il capo della Polizia Gabrielli aveva sottolineato il grande valore di avere come ospite in sala il maestro Morricone e l orgoglio con cui i nostri orchestrali hanno portato in tutto il mondo la sua musica.