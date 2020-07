La Ocean Viking può sbarcare, la gioia a bordo della nave

Milano, 6 lug. (askanews) - Esplode la gioia sulla nave Ocean Viking alla notizia che è stato autorizzato lo sbarco in Sicilia, a Porto Empedocle. A bordo 180 migranti salvati nel Mediterraneo in operazioni distinte fra il 25 e il 30 giugno, tutti provati fisicamente e psicologicamente. Due di loro si sono buttati in mare, c'è stato un tentato sucidio. L'equipaggio aveva riferito di una tensione crescente e della necessità urgente di sbarcare e si era quindi dichiarato "in uno stato di emergenza", la prima volta per una nave di SOS Mediterraneo.Nelle ultime ore l'imbarcazione era stata raggiunta da un team medico che ha fatto i tamponi Covid-19 a tutti, ha visitato le persone a bordo, non riscontrando particolari emergenze sanitarie, ma sottolineando la difficile situazione a bordo.