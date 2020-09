"Marvel's Avengers", un videogame da record di download

Milano, 11 set. (askanews) - La versione Beta uscita ad agosto è stata la più scaricata della storia su Playstation. 28,5 milioni di utenti hanno voluto provare in anteprima "Marvel's Avengers", il videogame dedicato ai super eroi uscito poi il 4 settembre.Marvel's Avengers rappresenta il non plus ultra dei videogiochi ispirati alle mitiche saghe della casa editrice di fumetti. L'universo del videogame permette a milioni di giocatori di realizzare il proprio sogno: diventare un Avenger. Un epopea avvincente, ricca di colpi di scena e personaggi iconici che hanno fatto la storia e influenzato la cultura popolare moderna nel corso degli ultimi 80 anni. Il videogame, pur ispirandosi al mondo comics, è caratterizzato da un forte taglio cinematografico e da un atmosfera unica, pensati per venire incontro sia ai gusti degli appassionati di vecchia data, cresciuti con i celebri fumetti Marvel, che a quelli più giovani che apprezzano i recenti film legati all universo dei supereroi.L avventura inizia durante l A-Day, giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco e un nuovo velivolo alimentato da una fonte energetica misteriosa ancora in fase sperimentale. A causa di un incidente poi gli Avengers decidono di sciogliersi. Ma cinque anni più tardi il Pianeta si trova nuovamente in pericolo: l'unica speranza di salvezza sono, ancora una volta, i più potenti eroi della Terra.Ed è proprio da qui che ha inizio la storia, al giocatore l'onore e l'onere di rimettere insieme gli invincibili vendicatori: un reassemble epico alla portata di tutti, che pone rigorosamente al centro i videogiocatori di tutto il mondo..