Milano imbiancata dalla neve, ecco lo spettacolo del Duomo

Milano, 28 dic. (askanews) -Piazza del Duomo imbiancata dalla neve: uno spettacolo inconsueto si è presentato oggi a chi si è svegliato e si è trovato tutto coperto dal manto bianco. Milano e la Lombardia bloccate con le vie di comunicazione in tilt. Centrali operative di Vigili del fuoco e Polizia locale in affanno. All'opera 200 mezzi anti neve sulle strade.Le precipitazioni dovrebbero placarsi entro il primo pomeriggio. Ma intanto lo spettacolo a Piazza del Duomo era questo. E i milanesi sono entusiasti:"É un panorama stupendo. È bellissima Milano".Ma certo il paragone va sempre là, alla grande nevicata che ci fu a metà degli anni 80:"Non è neanche tantissima rispetto all'85. È abbordabile, possiamo camminare, comunque è bella".E anche per chi è da poco arrivato nel capoluogo meneghino, l'effetto è notevole. Ecco cosa ci ha detto Yen:"Oggi è una giornata storica, io vivo da 5 anni a Milano ma non ho mai vissuto una neve così grande. Sono uscito questa mattina con la macchina fotografica, per memorizzare questo momento".