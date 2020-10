Oms su Dpcm Italia: misure servono per ridurre diffusione virus

Milano, 26 ott. (askanews) - Secondo l'Oms le misure prese dall'Italia servono per "ridurre diffusione virus". Ad affermarlo, interpellata sul tema è Maria Van Kerkhove, capo del team tecnico per il Covid 19."Le misure messe in campo riducono le opportunità di riunirsi delle persone", ha detto Van Kerkhove durante la conferenza stampa dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Ma è nelle facoltà del singolo prendere queste decisioni su come ci riuniamo gli uni con gli altri. Al ristorante, al bar o nella propria casa. O nella casa di qualcun altro. Penso che dobbiamo assicurarci che il modo in cui noi continueremo a socializzare, tutto quello che potremo fare, diminuirà il rischio: quindi socializzare in cerchi molto ristretti, evitare grossi circoli".Van Kerkhove fa notare che "molti Paesi stanno restringendo il numero delle persone di queste riunioni. Fate quello che potete, dove potete, per minimizzare le opportunità di riunirvi. Soprattutto in condizioni di areazione ridotta. Riducete queste opportunità, perchè sono quelle in cui il virus si può diffondere".