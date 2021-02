Pecora record in Australia: trovata con 35 chili di vello

Milano, 25 feb. (askanews) - Una pecora selvatica da record in Australia. Baarack, così è stata ribatezzata è stata trovata in una foresta nello Stato di Victoria dove viveva selvatica da tempo, dopo essersi persa. Cinque anni in cui nessuno l'ha mai tosata e il suo vello è cresciuto a dismisura.Portata in un rifugio per animali a Nord diMelbourne, è stata tosata: a terra sono rimasti ben 35 chili di lana.Per il loro benessere le pecore devono essere tosate almeno unavolta all'anno, altrimenti è difficile per loro sopravvivere,soprattutto in Australia dove le estati sono particolarmentetorride e secche.