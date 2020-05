Previsioni meteo per lunedì 11 maggio 2020

Nord: Tempo nubi sparse al mattino, pomeriggio-sera con instabilità in intensificazione e nuovi rovesci o temporali, specie su Alpi e Prealpi. Temperature stabili, massime tra 21 e 26. Centro: Nubi sparse e ampie schiarite con qualche isolato acquazzone diurno sulle zone interne appenniniche. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27. Sud: In prevalenza soleggiato salvo locale variabilità ma senza fenomeni sulla fascia tirrenica, soprattutto al mattino. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 26.