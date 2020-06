Previsioni meteo per mercoledì 17 giugno 2020

Nord: Ampie schiarite al mattino, instabile dal pomeriggio in prossimità delle Alpi con qualche temporale in locale sconfinamento all'alta Val Padana. Temperature stabili, massime tra 25 e 28. Centro: Ampie schiarite al mattino, variabilità dal pomeriggio sull'Appennino con qualche piovasco più frequente in Abruzzo. Temperature stabili. massime tra 24 e 27. Sud: Un po' di variabilità in Puglia con qualche piovasco sul Gargano, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 24 e 27.